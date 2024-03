Nuova allerta meteo (giallo) nelle Marche: in arrivo temporali. ​Calano le temperature. Grandine come neve a Pedaso

ANCONA - L'inverno piuttosto mite e avaro di precipitazioni mostra il suo vero volto nelle ultime settimane: nuova allerta meteo per le Marche. Il maltempo è previsto per domani, giovedì 7 marzo, soprattutto nel sud della Regione. L'allerta, giallo, è infatti valida nelle zone 5 e 6 (parte della provincia d Macerata e quelle di Fermo e Ascoli) e annuncia l'arrivo di temporali.

Le previsioni

Precipitazioni in rapido ingresso al primo mattino dal mare (nord-est) specie dalle coste anconetane e maceratesi, innescando piovaschi e acquazzoni sparsi al centro-sud prima di scemare già per le ore centrali; quota nevicate mattutine intorno ai 1100 metri. Venti generalmente deboli settentrionali con momentanei rinforzi nel corso del giorno. Temperature massime in calo.

Grandine nel Fermano

Pioggia in quasi tutta la regione prima dell'ora di pranzo dopo che la giornata era cominciata con un piacevole sole, anche un po' di grandine e gli inevitabili disagi è caduta tra Fermo, Porto San Giorgio e Pedaso.