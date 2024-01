Maltempo, crollano le temperature: «È l'ondata di gelo più intensa dell'inverno». Allerta gialla in Toscana e Liguria

Dopo una breve tregua torna il freddo e il maltempo sull'Italia. Allerta gialla nelle prossime ore in Liguria e Toscana. Dai 20 gradi attesi al Sud, con punte di 25 gradi in Sicilia, le temperature subiranno un brusco calo in poche ore nel weekend. Neve anche a bassa quota: da sabato crollo delle minime fino a -7 / -9°C in Pianura Padana. Un'intensa perturbazione, infatti, arriva sull'Italia mercoledì 17 gennaio al Centro-Nord seguita da un affondo artico nel weekend.

Ancora temperature miti al Sud nelle prossime ore.

"Caldo" anomalo e possibili piene fluviali

Mercoledì 17 gennaio, come spiega 3bmeteo, le regioni nord occidentali entreranno in un tunnel perturbato con neve anche a bassa quota, in particolare tra basso Piemonte, piacentino, parmense ed alta Lombardia anche se la neve risulterà perlopiù confinata alle Alpi centro-orientali oltre i 500 metri. Piogge più intense tra Liguria di Levante ed alta Toscana con possibili situazioni di piene fluviali, anche per la fusione della neve in Appennino (a 1.500 metri avremo massime di 5°C). Giovedì 18 gennaio giornata perturbata sulle regioni tirreniche.

Fase di caldo anomalo con 24°C a Siracusa, 21°C a Bari, Crotone e Messina.

Arriva il gelo nel weekend

Da venerdì, 19 gennaio, prevista, secondo 3bmeteo, l'ondata di gelo più intensa dell'inverno con un crollo di 10-15 gradi quasi ovunque entro domenica. A Siracusa dai 24°C passeremo a 12-13°C in 48 ore, a Bari da 21°C fino a 9°C . Venerdì possibile neve fino a bassa quota o in pianura tra Emilia Romagna ed alto versante adriatico con la Bora che nel weekend raggiungerà i 120 km/h.

Allerta gialla in Toscana e Liguria

Mercoledì 17 gennaio emessa allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale dalle ore 12 di mercoledì 17 gennaio fino alla mezzanotte. Lo ha comunicato il governatore Eugenio Giani. Previste piogge diffuse dal pomeriggio anche a carattere di rovescio, previsti massimi fino a 90 mm di pioggia sul nord ovest, 50 mm sulle zone settentrionali. Tra i comuni interessati dall'allerta anche quelli i cui territori ricadono nei bacini dell'Ombrone Pistoiese e del Bisenzio, zone colpite dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre scorsi.



Sempre il 17 gennaio, a partire dalle 18, allerta gialla in Liguria per piogge diffuse sui bacini grandi di C (Magra, Vara, Entella) nel levante ligure. Lo ha comunicato la Regione Liguria.