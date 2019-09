Furgone ariete per l'assalto I banditi irrompono nel bar e vanno in fuga con una slot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - Spaccata nella notte al Bar Mirage in via Piana del Cardinale, dove i banditi sono fuggiti con una slot machine e la macchinetta cambia-soldi. «Sono stata svegliata dall’allarme alle 2,50 – racconta la titolare – poi dal video delle telecamere, che ho consegnato ai carabinieri, ho visto di preciso cosa era accaduto. I danni sono ingenti». Utilizzando come ariete un furgone rubato, i ladri hanno spaccato la vetrata della porta d’accesso poi con un cavo d’acciaio hanno trascinato fuori tre slot e la cambiasoldi. Hanno fatto in tempo però a caricare solo questa e una delle slot. Le altre due sono rimaste sulla strada. Ieri mattina il furgone e il resto della refurtiva, tranne ovviamente i soldi.