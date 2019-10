Civitanova, atti sessuali sulla nipotina 14enne: condannato a quattro anni e mezzo lo zio orco

CIVITANOVA - Atti sessuali sulla nipote 14enne, lo zio condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. La sentenza è arrivata nella tarda mattinata di ieri e il difensore dell’uomo, l’avvocato Fabiola Cesanelli, ha già anticipato la volontà di ricorrere in Appello. Ad accusare l’uomo, un muratore ora disoccupato di 50 anni, sono state le due nipotine della compagna, entrambe minorenni, all’epoca la più piccola aveva 14 anni. Le due ragazzine un giorno raccontarono ai genitori delle presunte attenzioni che lo zio aveva avuto nei confronti di entrambe.

Per la difesa dell’imputato quelle dichiarazioni rese avrebbero fatto emergere versioni discordanti e la perizia sulle sorelle non sarebbe stata chiarificatrice. Aspetti, questi, che hanno generato dubbi anche nel pubblico ministero d’udienza, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi, che dopo aver esaminato gli atti del fascicolo, al termine della requisitoria, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato.

Il giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni, invece, ha condannato il 50enne a quattro anni e sei mesi per l’accusa di violenza sessuale sulla più piccola delle due sorelle. Lo ha invece assolto per l’ipotesi di violenza sessuale sulla nipote più grande e per il reato di corruzione di minore, quest’ultimo «perché il fatto non sussiste». Tra 15 giorni il giudice depositerà le motivazioni della sentenza. «Aspettiamo di leggerle, poi faremo ricorso», ha commentato l’avvocato Cesanelli.

