Ragazzina di 14 anni in gravi condizioni per il Covid al Salesi, la madre su Facebook: «Non posso perderti»

ANCONA - Ragazzina di 14 anni ricoverata per Covid in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La ragazza, affetta da una rara sindrome malattia genetica, si è sentita male nei giorni scorsi a casa, dove anche il fratellino è risultato positivo. Nei giorni successivi la febbre si è alzata e il quadro clinico si è cplicato fino al ricovero. La madre ha scritto uno stranziante messaggio su un gruppo Facebook: «Grazie a tutte più siamo a pregare più Dio sentirà le perché una madre non può perdere una figlia è innaturale e io non mi arrendo mai lo farò Amore mio grande gioia della mia vita torna da me ti aspetto come diciamo io e te per sempre una cosa sola».

