Castelraimondo, con i numeri giusti al SuperEnalotto mette a segno un colpo da 63mila euro

CASTELRAIMONDO - Un'altra vincita nelle Marche. Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto di venerdì 26 gennaio, con il jackpot che arriva a 53 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 30 gennaio 2024 ma è festa per un fortunato che ha centrato un colpo da da 63.008,15 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Castelraimondo presso il punto di vendita Sisal Tabacchi in vn Via Monte Gemmo 2.