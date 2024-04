Un'intera provincia piange la scomparsa a soli 53 anni di Federica Palossi

CASTELRAIMONDO - Lutto a Castelraimondo per la prematura scomparsa di Federica Palossi, spentasi oggi pomeriggio a 53 anni all’hospice di San Severino. È stata stroncata da una malattia. Conosciutissima in paese per aver sempre lavorato da giovane nel negozio di sanitari della mamma Elena, scomparsa due anni fa, era diventata un’apprezzata maestra di inglese per i più piccoli, lavoro al quale si dedicava con grande passione, trattando con delicatezza e dolcezza i piccoli alunni.

La donna lascia il padre Ruggero, il figlio 20enne Edoardo, la cognata Arianna e tantissimi amici. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 11 nella chiesa della Sacra Famiglia. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato Evangelisti in località Piani di Lanciano a Pioraco.