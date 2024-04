CASTELRAIMONDO Tutta la comunità in lutto per la scomparsa di Sabrina Cruciani. Aveva 46 anni e si è spenta all’hospice di San Severino. Da tempo la giovane mamma combatteva contro una malattia che però non le ha lasciato scampo. Proprio nei giorni scorsi aveva sposato Federico Bovetti. Oltre a suo marito, lascia la figlia Emma, la sorella gemella Sonia e le altre due sorelle Patrizia ed Emanuela.

Una scomparsa che sconvolge due città: non solo Castelraimondo dove la donna viveva ma anche San Severino dove lavorava nella sede locale di Banca Macerata. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Il Tempio degli angeli in via Lorenzo D’Alessandro 13, a San Severino. In tanti ieri, dopo aver saputo della scomparsa della 46enne si sono stretti attorno al dolore della famiglia. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia di Castelraimondo

. È il secondo lutto, nel giro di pochi giorni, che colpisce Castelraimondo. Nei giorni scorsi, infatti, la comunità ha vissuto anche la prematura scomparsa di Federica Palossi, spentasi a 53 anni, anche lei all'hospice di San Severino per una malattia. Conosciutissima in paese per aver sempre lavorato da giovane nel negozio di sanitari della mamma Elena. Era diventata un'apprezzata maestra di inglese per i più piccoli, lavoro al quale si dedicava con grande passione, trattando con delicatezza e dolcezza i piccoli alunni.

Tante le sue passioni, dal teatro alla musica, era impegnata in numerose associazioni di volontariato, tra cui Unitalsi, Caritas e negli ultimi anni l'associazione di volontari che opera presso la casa di ospitalità di Matelica, gli Amici dei nonni. A pochi giorni dalla sua morte anche Sabrina Cruciani si è arresa di fronte alla malattia gettando nello sconforto quanti la conoscevano.