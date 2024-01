Castelraimondo, il sindaco di Matelica Massimo Baldini trovato a terra privo di sensi. Portato d'urgenza in ospedale: è grave. L'ipotesi: sarebbe caduto nel vuoto

CASTELRAIMONDO - Momenti di apprensione questa sera a Castelraimondo, all'esterno della nuova sede appena inaugurata dell'Ufficio speciale della Ricostruzione. Il sindaco di Matelica Massimo Baldini al termine della cerimonia di inaugurazione è stato trovato a terra privo di sensi nei pressi del parcheggio.

L'allarme

Subito è partito l'allarme. Sul posto un'ambulanza e gli operatori del 118 che hanno soccorso il primo cittadino, che secondo le testimonianze non era cosciente, e lo hanno trasportato all'ospedale di Camerino. Viste le condizioni si sta valutando il suo trasferimento all'ospedale Torrette di Ancona. Da chiarire se sia stato un malore e un incidente.

L'ipotesi

Secondo una prima ricostruzione l'ipotesi più probabile è che il sindaco, andando a riprendere l'auto al termine della cerimonia per l'inaugurazione dell'ufficio speciale ricostruzione, non si sia accorto della presenza di un muretto di contenimento e sia precipitato nel vuoto da un'altezza di circa un metro, un metro e mezzo. La zona è molto buia. Il sindaco è in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.