Non vede un muretto e rovina a terra sbattendo la testa, il sindaco di Matelica Massimo Baldini operato nella notte a Torrette: è in gravissime condizioni

MATELICA - E' stato operato nella notte all'ospedale di Torrette e sono ancora gravissime le condizioni di Massimo Baldini, sindaco di Matelica. Il primo cittadino, andando a riprendere l'auto al termine della cerimonia per l'inaugurazione dell'ufficio speciale ricostruzione a Castelraimondo, non si sarebbe accorto della presenza di un muretto di contenimento ed è precipitato in una zona molto buia. Tantissimi i messaggi di solidarietà.

L'allarme

Subito è partito l'allarme. Sul posto un'ambulanza e gli operatori del 118 che hanno soccorso il primo cittadino, che secondo le testimonianze non era cosciente. L'uomo era stato trasportato inizialmente all'ospedale di Camerino.