Università di Camerino, inaugurato l'anno accademico. L'abbraccio del rettore Leoni al sindaco Baldini ancora ricoverato

CAMERINO -È stato inaugurato questa mattina il 688esimo anno accademico dell’Università di Camerino. Con il collegamento in video del ministro dell’Università e della Ricerca sen. Anna Maria Bernini, il nuovo magnifico rettore Graziano Leoni ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno accademico mettendo al centro il tema: “Persona, Valore, Scienza: il futuro ha solide radici”.

L'abbraccio al sindaco Baldini

All’evento era presente anche il vicesindaco di Matelica Denis Cingolani, al posto del primo cittadino Massimo Baldini, ancora ricoverato a Torrette, che è stato menzionato durante la cerimonia dallo stesso rettore Leoni. A Baldini è stato tributato un lungo applauso e un augurio di pronta guarigione. «È stato un momento emozionante a testimonianza di quanto il nostro sindaco sia amato e rispettato anche fuori dai confini cittadini – ha commentato Cingolani – colgo l’occasione per augurare a tutti gli studenti, professori e personale Unicam un buon anno accademico, confermando che Matelica è orgogliosa di ospitare l’importante Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Un polo importante per la nostra città e in continua crescita».