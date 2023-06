CASTELRAIMONDO - Si è rinnovata nella notte tra venerdì e sabato la magia dell’Infiorata del Corpus domini a Castelraimondo. Oltre quattrocento mani si sono messe all’opera nella tarda serata di venerdì, per realizzare i grandi quadri fioriti che hanno reso nota, a livello nazionale, l’Infiorata di Castelraimondo.



Da ieri mattina e per tutta la giornata di oggi si potranno ammirare in corso Italia le opere delle ventuno associazioni e gruppi che hanno proposto disegni a tema sacro nel grande formato di cinque metri per quattro, rendendo il centro della città un lungo tappeto colorato e profumato a cielo aperto. Figure a tema sacro, simboli della pace, la celebrazione della natura e del paesaggio, simboli della rinascita e del risveglio della primavera sono i temi prevalenti dei disegni fioriti. L’edizione numero 31 è stata un po’ condizionata dal maltempo nella giornata di ieri, con alcuni lievi temporali che si sono verificati nel primo pomeriggio. Ricchissimo poi il programma di eventi collaterali, si può visitare anche oggi la mostra di modellismo nell’atrio della scuola primaria, mentre in serata si è tenuto il concerto della banda di Trento. Questa mattina e nel pomeriggio laboratorio Infiorata per chi vuole provare a realizzare i quadri fioriti. Il culmine dei festeggiamenti oggi pomeriggio quando si terrà la celebrazione del Corpus domini nella chiesa della Sacra famiglia, alle 17.30 a cui seguirà la solenne processione presieduta dal clero locale, al quale parteciperà anche la banda cittadina.



Questa sera concluderà i festeggiamenti il Premio Ravera - Una canzone è per sempre, in programma alle 21 allo stadio di Castelraimondo. Il direttore artistico Michele Pecora, il conduttore speciale Carlo Conti e i tanti ospiti in programma sono pronti a salire sul palco: ci saranno Michele Zarrillo, i Cugini di campagna, Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella, Silvia Salemi, Marco Carta, Iva Zanicchi, Le Deva, Paolo Vallesi, i Gemelli di Guidonia, Gatto Panceri, Maninni, Noor, Antonio Maggio e SindroMe. Prima dello spettacolo anche un’anteprima con Dario Salvatori e Melissa Di Matteo.