Wonder woman della Cultura, a Lucrezia Ercoli il premio Donna Lions Civitanova Cluana

CIVITANOVA- Lucrezia Ercoli, docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è il volto del 33esimo Premio Donna Lions Civitanova Cluana, “Per meriti nel campo della conoscenza e dell’innovazione nei nuovi linguaggi del contemporaneo”. Ritmata e coinvolgente la presentazione fatta dalla Dirigente Carla Sagretti che ha definito la Ercoli una “Wonder woman della cultura” capace di creare uno stile personale e di rendere Popsophia un festival unico nel suo genere nella scena nazionale. Una testimonianza partita dagli esordi, con una giovanissima Ercoli protagonista di quei “Cafè philò” del festival Tuttoingioco dove si “giocava” a ribaltare i concetti della filosofia alta, piegandoli ai fenomeni mediatici della cultura di massa.

Il rapporto con Civitanova

La direttrice artistica di Popsophia ha raccontato del suo rapporto con Civitanova, città della sua infanzia e di quella prima esperienza che appena 21enne la vide confrontarsi alla pari con filosofi e personalità del mondo della cultura accademica. E poi la nascita di Popsophia, festival che ha permesso il radicamento della pop filosofia in Italia: “sono orgogliosa di aver contribuito alla diffusione di un pensiero alternativo alla cultura accademica. Con Popsophia è cresciuta una nuova generazione di filosofi che hanno saputo cogliere gli aspetti critici dei fenomeni di massa, indagarli e sperimentare. Il festival non è mai stato solo una passerella per ospiti che si trovavano anche negli altri incontri in giro per l’Italia, ma un modo per sperimentare, per fare “pop”, far scoppiettare il pensiero e non renderlo mai banale”. Il prestigioso riconoscimento, “premio dedicato alle figure femminili che si sono distinte nel campo del sapere, dello sport e dell’arte e dell’impresa”, è stato conferito nel corso della cerimonia all’hotel Cosmopolitan. Il 33esimo Premio Donna, una scultura in argento dell’artista Mauro Brattini, è andato in passato a personalità del calibro di Joyce Lussu, Valeria Moriconi, Renata Tebaldi, Francesca Lo Schiavo, Carla Fracci, Elisa Di Francisca.