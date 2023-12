Impianti sciistici maceratesi, torna la neve: ora si punta ad aprire nel weekend lungo dell'8 dicembre

MACERATA La stagione invernale è alle porte e la voglia di ripopolare le piste da sci è molta. Al lavoro i gestori degli impianti maceratesi per rendere operative le stazioni in occasione del ponte dell’Immacolata. Francesco Cangiotti, a capo di Bolognola Ski e Frontignano 360, ha annunciato buone notizie in vista dell’8 dicembre: «A Bolognola sono caduti circa sei centimetri di neve. Riattiveremo anche l’innevamento programmato ed è probabile l’apertura dei tapis roulant da venerdì. Inoltre, se la nevicata continua, forse si potrà aprire anche Pintura 1».

Per Frontignano di Ussita «ci sono circa dieci centimetri sul campo scuola ed è probabile l’apertura per il weekend del tapis roulant per bob e slittini, oltre che della seggiovia Saliere per la salita e discesa. C’è poi il Natale in Vetta al Saliere mountain lounge con il villaggio di Babbo Natale, il piccolo mercatino, la terrazza con vin brûlé e castagne». Fiocchi di neve, ieri, anche a Sassotetto. Giulia Antonelli, delegata del gruppo Antonelli per la montagna dice: «Il rifugio Baita Solaria sarà aperto venerdì e domenica con il pranzo evento mentre sabato con musica e dj set. Al momento non garantiamo l’apertura dell’intero comprensorio, la neve che c’è non è sufficiente per garantire l’apertura delle piste, ma se continua con queste temperature e con le nevicate potremmo farcela».

La passione per la montagna

Intanto c’è chi decide di fare della passione per la montagna un impegno concreto, come Filippo Maria Conti, maestro/allenatore di sci alpino, tuttora atleta, e presidente del nuovo Sci club Frontignano.

Il legame con il territorio

La stazione sciistica Frontignano di Ussita, infatti, ora ha anche uno sci club regolarmente affiliato alla Fisi per i nuovi atleti e per gli appassionati che vogliono fare l’iscrizione.





«Il forte legame con il territorio - dice Conti - è chiaro già dal nome che noi soci abbiamo scelto: Sci club Frontignano. A completamento della scuola sci Frontignano vogliamo divulgare e promuovere la disciplina sportiva dello sci sia a livello amatoriale che agonistico. È nostra intenzione promuovere e organizzare gare sciistiche, manifestazioni, ritrovi e altri momenti di intrattenimento per promuovere e valorizzare la stazione sciistica di Frontignano, anche in vista dell’apertura degli impianti del canalone. Per poter realizzare tutto questo programma nel rispetto della normativa attuale lo sci club è regolarmente affiliato alla Fisi Federazione italiana sport invernali Ci impegneremo a diffondere questo bellissimo sport negli istituti scolastici del territorio per dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi a questa disciplina sportiva e creare una squadra di futuri atleti che diffonderanno il nome di Frontignano anche nelle località sciistiche più blasonate».