Ferragosto, fidanzato tirchio. Lei: «È milionario, ma per il pranzo in spiaggia ha preparato la pasta da 1 euro per risparmiare»

«Ha un milione sul conto corrente, cinque appartamenti a Roma, due case in Sardegna, ma si prepara la pasta da 1 euro per risparmiare a pranzo». È lo sfogo di Ferragosto da parte di una ragazza contro il fidanzato. Lei si chiama Stasya Brykalova e, in base alle informazioni sul suo profilo instagram, è della Repubblica Ceca e lavora nel marketing. Non ha certo un tenore di vita basso: viaggi in Costa Azzurra, Amsterdam, Malta e tante altre mete costose (sopratutto per questa estate in cui i prezzi sono saliti).

Il video

La clip è stata registrata in Costa Smeralda, Sardegna. La giovane riprende il ragazzo mentre mangia pasta dentro a una vaschetta di plastica, sotto l'ombrellone. Nella didascalia del filmato sembra lamentarsi (per scherzo?) della scelta del ragazzo. Il video, pubblicato su Tiktok, ha collezionato oltre 2 milioni di visualizzazioni. Da quanto si può vedere sul profilo, inoltre, la coppia vive a Roma. Tra i posti preferiti della ragazza c'è infatti la vista dal parco degli aranci, all'aventino.

I commenti

Gli utenti, naturalmente, si sono divisi. "I soldi non si fanno risparmiando, ma investendo", critica Marco. "È così che si rimane ricchi", scrive Rita nei commenti. "È assurdo pagare 10 volte in più un piatto di pasta", sottolinea un altro utente. "Li dovrà portare tutti nella tomba (ndr, i soldi", si sfoga una donna.

La tendenza

Torna la tradizione del picnic con circa 7,5 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all'aria aperta con grigliate, sul posto o piatti portati da casa, spinti dal clima favorevole ma anche per combattere il caro prezzi.