​Pesaro, stretta nel weekend di Ferragosto: fioccano arresti, denunce e sequestri di droga

PESARO- Controlli serrati da parte dei Carabinieri nel weekend di Ferragosto per quel che concerne le province di Pesaro e Urbino. Sono state controllate circa 1000 persone e 700 veicoli.

I numeri

Due le persone arrestate in flagranza di reato – una a Pesaro e una a Fano - e due denunciate in stato di libertà per spaccio di droga, una delle quali riguardante un minorenne.

Ben venti ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati segnalati per uso personale sempre di droga. Complessivamente sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish e 30 di cocaina. Inoltre, nel corso dei servizi, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 10 persone: tre di loro, giovanissimi, sono stati sorpresi a Pesaro a bordo di altrettanti motorini risultati rubati. Quattro persone, invece, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; un cittadino straniero è stato denunciato per non avere dato seguito a un decreto di espulsione. Infine due segnalazioni per furto di rame e minaccia. In termini di sicurezza stradale sono state elevate oltre 60 multe, ritirate otto patenti di guida, quattro carte di circolazione e sottoposte a fermo amministrativo quattro automobili.