PESARO Scopre le foto di un’altra donna sul cellulare del marito, sconvolta minaccia di farla finita e di buttarsi dal balcone dell’hotel dove sta trascorrendo le vacanze. E’ stata una corsa contro il tempo quella avvenuta la sera di Ferragosto sul lungomare Trieste, con una macchina dei soccorsi che si è mossa tempestivamente per soccorrere e mettere in salvo una donna di 53 anni con intenti suicidi. Si tratta di una signora bulgara che sta trascorrendo le ferie a Pesaro insieme al marito. Tutto è iniziato all’ora di cena all’Hotel Nettuno, sul lungomare di Ponente, quando la donna ha visto sullo smartphone del consorte le foto di una sconosciuta.



La scoperta



Sospettando una relazione extraconiugale del marito si è alzata choccata dal tavolo del ristorante dove stava cenando con il marito e ha piantato una scenata di gelosia. Poi è salita in camera e ha scritto un messaggio al figlio dicendogli che dopo aver scoperto il tradimento l’avrebbe fatta finita lanciandosi dal balcone della stanza dell’hotel al quarto piano. Per fortuna le comunicazioni si sono mosse in maniera fulminea perché il figlio ha avvertito subito il padre che, con il supporto del personale dell’hotel ha subito dato l’allarme alle forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 sono corsi immediatamente nella struttura sul lungomare e i pompieri con un’autoscala hanno messo in sicurezza il balcone della camera e gli altri terrazzi attigui in modo che la donna non potesse tentare di saltare di sotto o comunque di farsi male. A quel punto la donna si è barricata in camera e ha assunto 14 pasticche di medicinali vari. Servendosi di una chiave universale i carabinieri e i vigili del fuoco hanno aperto la porta trovando la donna con altre pasticche in mano che era pronta ad assumere per avere uno choc da overdose di farmaci. E’ stata portata al pronto soccorso dove i medici hanno provveduto a rendere vano l’effetto delle pasticche e a curarla. La donna è stata dimessa e le sue condizioni sono buone. Per fortuna, grazie a una rete di soccorsi rapida e tempestiva, si è evitato il peggio. Una macchina che ha funzionato al meglio e ha permesso di salvare una vita.