Porto San Giorgio, le rubano il cellulare in discoteca: ritrovato dagli agenti grazie al Gps. Una denuncia

PORTO SAN GIORGIO - La Polizia di Fermo è intervenuta, in queste ore, a Porto San Giorgio per recuperare un cellulare (I-Phone) la cui scomparsa era stata denunciata da una giovane - che ha sin da subito parlato di furto - mentre si trovava in una discoteca di Civitanova.

Le indagini

Dopo le indagini, svolte perlopiù seguendo il segnale Gps, è emerso che il dispositivo si trovasse all'interno di un'abitazione occupata da un cittadino di origini nordafricane. Dopo essersi appostati all'esterno, sfruttando uan situazione favorevole gli agenti sono riusciti a entrare e ritrovare il cellulare. Il presunto ladro è stato denunciato.