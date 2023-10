Montefano-Jesina, divieto di trasferta per i tifosi ospiti: decisive le intemperanze nella sfida con il Tolentino

JESI Montefano-Jesina, in programma domenica, si giocherà senza tifosi leoncelli. Lo ha disposto la Questura di Macerata in relazione alle intemperanze che hanno visto protagonisti gli stessi sostenitori biancorossi nella sfida contro il Tolentino.

La nota

Questa la comunicazione da parte della Questura: "Il comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, a seguito delle turbative e la sicurezza pubblica poste in essere dai tifosi del Tolentino e della Jesina in occasione della gara “Tolentino – Jesina” disputata l’8 ottobre scorso, ha proposto l’attuazione delle misure organizzative e prescrittive e, in seguito a quanto condiviso nella Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data 16 ottobre u.s., al fine di prevenire turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, sentita la locale Questura, vengono adottate le seguenti misure per l’incontro “Montefano-Jesina”: Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Ancona"