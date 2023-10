Scontro auto-camion: il conducente della macchina portato in gravi condizioni a Torrette

PESARO - Un altro scontro sulle strade della provincia pesarese: i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 a Pesaro lungo la Strada delle regioni per un incidente stradale tra un camion e un’auto. L'autista dell'autovettura è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona mentre l'autista del camion all'ospedale di Pesaro. La squadra sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, sul posto Carabinieri di Montecchio, Polizia Locale di Montelabbate e 118.