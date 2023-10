Incidente sulla Montelabbatese, l'eliambulanza soccorre il conducente: traffico in tilt tra Pesaro e Vallefoglia

PESARO Bloccata la Montelabbatese, nel tratto tra Pesaro e Vallefoglia, in seguito all'incidente tra un autocarro e una macchina avvenuto oggi (18 ottobre) intorno alle 14.

La dinamica

L'auto procedeva in direzione Urbino quando si è scontrata frontalmente contro un autocarro verso Pesaro. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente dell'auto soccorso dal 118 e portato in eliambulanza a Torrette. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.