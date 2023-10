Un'auto in bilico sul ponte dopo l'incidente, una persona portata a Torrette con l'eliambulanza

URBANIA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Urbania, località Monte San Pietro, per un incidente stradale con due auto coinvolte di cui una è rimasta in bilico sul ponte del fiume Metauro. La squadra sul posto ha ancorato l’auto, estratto la persona al volante in collaborazione con il personale del 118 trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti.