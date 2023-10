PETRIANO - Un incendio è divampato in mattinata in un'area produttiva della Fab di Gallo di Petriano, azienda che componenti per i mobili in provincia di Pesaro Urbino.

Sul posto i vigili del fuoco di Urbino e i rinforzi arrivati da Pesaro. Ancora da chiarire l'origine della fiamme che riguardano solo un'area dell'area produttiva