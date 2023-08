RECANATI Il mercato rionale del martedì di Ferragosto a Villa Teresa si è trasformato in un clamoroso flop. L’amministrazione comunale nei giorni scorsi aveva fatto sapere alla cittadinanza, con tanto di grandi cartelloni gialli, che si sarebbe svolto regolarmente e conseguentemente ha mandato a tutti gli ambulanti la comunicazione che il mercato del martedì si sarebbe svolto, nonostante la “pericolosa” coincidenza del 15 agosto.





Il dibattito



Il risultato finale, però, è stato deprimente, con via Politi deserta ma chiusa al traffico: sotto un sole cocente era presente una sola bancarella, quella di un ambulante cinese. Ciò ha innescato molte polemiche di cui si è fatto portavoce il capogruppo di Fratelli d’Italia, Simone Simonacci. «Criticare questa amministrazione è ormai come sparare sulla Croce Rossa - ha sottolineato il consigliere comunale -. Voglio trattenermi almeno nel giorno dell’Assunta: vi lascio solo quattro parole, ma come si fa!». Da parte sua il sindaco Antonio Bravi con una nota ha specificato che «i mercati sono regolati per legge e Ferragosto non è considerato giorno di festività di precetto come invece Pasqua e Natale. Pertanto i mercati che capitano in tale giorno di norma sono confermati in tutta la regione. L’eventuale annullamento deve essere oggetto di uno specifico provvedimento del Comune, che va sempre preso con la massima prudenza in quanto potrebbe andare a danneggiare qualche operatore che vorrebbe lavorare e ne ha pieno diritto. Nel caso specifico non era pervenuta agli uffici comunali alcuna formale richiesta di annullamento da parte degli operatori del mercato di Villa Teresa».