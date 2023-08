Caro benzina, stangata di agosto: prezzi in rialzo no-stop da 17 giorni. Ecco dove si risparmia ​facendo rifornimento nelle Marche

Tanti gli italiani in ferie che decidono di mettersi in strada per raggiungere le mete delle loro vacanze. A fare i conti con loro però i nuovi rincari dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( ex Sviluppo economico) ci fornisce dati aggiornati: la benzina self service sulla rete autostradale segna un prezzo medio di 2,019 euro al litro, contro i 2,015 euro del 14 agosto scorso. Il gasolio self non è da meno: 1,928 (era a 1,921 alla vigilia di ferragosto), mentre il Gpl servito rimane stabile a 0,842 euro, così come il metano a 1,528 euro.