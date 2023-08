Ancona, sicurezza in mare: Ferragosto intenso ma tranquillo. Segnalate alcune violazioni della distanza

ANCONA- Controlli intensi in mare in tutta la zona dell'anconetano da parte della Guardia di Finanza. Soprattutto nell'ultimo weekend lungo di Ferragosto.

Gli interventi

A Portonovo sono stati elevati 4 verbali per violazione della distanza minima di navigazione dalla costa. L’attività di Servizio complessivamente, nel solo ponte di Ferragosto, ha consentito di identificare 60 persone e controllare 25 imbarcazioni da diporto, riscontrando diverse irregolarità in materia di polizia marittima. Da ultimo è stato dispiegato un articolato dispositivo navale, composto da due mezzi ed 8 militari, anche in occasione dell’approdo nel porto di Ancona della Motonave “HUMANITY I” con a bordo 106 migranti.