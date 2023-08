Cesare Cremonini (senza Giorgia Cardinaletti) e Valentino Rossi, party di Ferragosto in spiaggia a Fano

Questa non è Ibiza (come da tormentone). Ma neppure Mykonos o Porto Cervo. Questa si chiama Baia del Re ed è un angolo di paradiso tra Pesaro e Fano, Marche del Nord, dove la spiaggia libera, con alle spalle la collina, si alterna a bagni privati, riservati, accessibili passando solo sotto la ferrovia. Non a caso l'hanno scelta Valentino Rossi e Cesare Cremonini (senza Giorgia Cardinaletti) per trascorrere un ItaloFerragosto, anzi un 15 agosto marchigianissimo. Uno spot, spontaneo, al turismo delle Marche.