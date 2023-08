Cesare Cremonini e la fabrianese Giorgia Cardinaletti, i rumors sono diventati musica: le foto della love story aspettando un blitz dei due a Tavullia

Siamo già arrivati alle vacanze con la mamma di lui, la signora Carla. E con questo, i rumors, diventano musica. Le foto di Diva e Donna, però, non hanno fatto che svelare il segreto di Pulcinella: la love story tra Cesare Cremonini, cantautore bolognese, 43 anni, e la fabrianese Giorgia Cardinaletti, 36 anni, volto del Tg1 con un passato alla Domenica Sportiva, va avanti da mesi. Fatale pare sia stato l'incontro, lo scorso settembre, quando il cantante era stato ospitato negli studi Rai per la promozione del singolo Stella di Mare, la celebre canzone di Lucio Dalla del 1978 ripresa da Cremonini in un duetto virtuale. Ad immortalare quel momento una foto con un abbraccio che, a riguardarlo anche oggi, aveva poco di servizio pubblico e molto di innamoramento privato. E tale è rimasto, pur rapportato ai moderni tempi social. Da lì era nato l'invito a un concerto e la partecipazione ad un evento, congiunto, all'Università Cattolica di Milano sui ragazzi del futuro: Giorgia a moderare, Cesare a parlare ai ragazzi. Una bella coppia, diciamocelo. La coppia dell'estate 2023

L'abbraccio "galeotto" dopo l'ospitata di Cremonini

Qualcosa di grande

Ad accendere l'attenzione nei giorni scorsi erano stati alcuni post e diverse storie, su Instagram, che pur non vedendoli ritratti insieme li geolocalizzavano nello stesso posto nello stesso momento: alle Eolie, su una barca, con i delfini.

Ex, Valentino e Tavullia

Una vacanza condivisa con un altro artista: Ultimo.

In barca, a Maratea, c'era anche la signora Carla che - come riporta Diva e Donna - sembra aver molto apprezzato Giorgia. L'augurio della mamma è quello che finalmente suo figlio, dopo diverse relazioni, possa mettere la testa a posto con una donna come lei. Cesare, infatti, esce da una lunga storia d'amore. Quella con la riccionese Martina Maggiore, protagonista anche del video "Giovane Stupida" in cui lo stesso Cremonini elencava il perché del loro amore nonostante la differenza di età. Tra le ex anche Linda Santaguida, la collega Malika Ayane e Ludovica Frasca. Nessun riflettore puntato addosso, anche per diversità di ruoli, per Giorgia Cardinaletti. Piccola curiosità: Cremoni, da sempre amico fraterno di Valentino Rossi (era anche presente al matrimonio di Uccio, al battesimo della piccola Giulietta, a svariati capodanno e alle frequenti vacanze a Ibiza), d'estate era solito fare capolino a Tavullia con tappa obbligata alla Vallugola dove Rossi aveva il suo yacht. I due si sono visti, pochi giorni fa, a San Teodoro dove il cantante ha casa (ma dove, al momento, si trovava da solo). Chissà che a breve, dopo mamma Carla, Cremonini non presenti (sempre che non l'abbia già fatto) Giorgia a tutta la tribù tavulliese (ormai tutta praticamente accasata).