Premio Margutta, i vincitori 2023: Pannofino, Giorgia Cardinaletti, Marisa Laurito, Anna Pettinelli. Tutti i nomi

Il Premio Margutta - La Via delle Arti, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali di Roma, ha festeggiato la XVII edizione il 7 giugno a Palazzo della Cancelleria, alle spalle di Campo de' Fiori. Il premio, ideato da Antonio Falanga, organizzato da Grazia Marino e prodotto da Spazio Margutta, anche quest’anno si è separato idealmente dalla magica atmosfera della mitica “Via” per approdare nella Sala dei Cento Giorni, affrescata nel 1546 da Giorgio Vasari.

Premio prestigioso

Il “Premio Margutta – La Via delle Arti” viene conferito ogni anno a personalità del mondo della cultura, dell’informazione e del costume del nostro bel paese e ha fra i suoi intenti istitutivi quello di celebrare e riportare l’attenzione generale su uno dei luoghi più famosi della città eterna “Via Margutta” definita unanimemente, tra le vie dell’arte e della creatività più celebri al mondo.

I premiati

Per la “Sezione Imprenditoria” il Premio viene conferito alla Banca del Fucino, la Banca privata più antica di Roma, che celebra quest’anno l’importante traguardo del Centenario. Per la “Sezione Cinema” ritira il premio Francesco Pannofino attore di cinema, tv e teatro, uno dei più apprezzati e professionali doppiatori italiani, inconfondibile voce di alcuni dei divi americani più apprezzati, come George Clooney; per la “Sezione Teatro” il premio va ad una delle figure artistiche più poliedriche del panorama nazionale, Marisa Laurito; a Daniele Cipriani Direttore e produttore artistico e al suo Galà Internazionale “Les Étoiles” nel quale si esibiscono le stelle del balletto mondiale il Premio per la “Sezione Danza”; all’eccellenza Made in Italy della cravatta, a Maurizio Marinella Presidente della Storica Maison napoletana il Premio per la “Sezione Moda”.

Prestigiosa ed esclusiva la sezione dei professionisti della comunicazione e dei media invitati alla manifestazione: per la “Sezione Giornalismo” ritira il Premio Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice televisiva, volto di punta dei telegiornali di Rai 1; per la “Sezione Libri” il premio sarà conferito ad uno dei volti più familiari degli schermi italiani Beppe Convertini; ad Anna Pettinelli, giornalista e conduttrice radiotelevisiva tra le più famose e apprezzate del settore, il Premio per la “Sezione Musica”; il premio per la “Sezione Televisione” alla giornalista Ingrid Muccitelli conduttrice di “Unomattina in famiglia” ed infine per la “Sezione Fiction” il Premio sarà conferito a Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, coppia artistica sia nella vita privata che in quella professionale, protagonisti assoluti di Un posto al sole, la prima e più longeva soap opera italiana.

Per la “Sezione Premio alla Carriera” il riconoscimento è conferito a Carmen Lasorella uno dei volti più noti e amati del giornalismo italiano.