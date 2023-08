Valentino Rossi e Cesare Cremonini (senza Giorgia Cardinaletti), party di Ferragosto in spiaggia a Fano. Le foto

Questa non è Ibiza (come da tormentone). Ma neppure Mykonos o Porto Cervo. Questa si chiama Baia del Re ed è un angolo di paradiso tra Pesaro e Fano, Marche del Nord, dove la spiaggia libera, con alle spalle la collina, si alterna a bagni privati, riservati, accessibili passando solo sotto la ferrovia. Non a caso l'hanno scelta Valentino Rossi e Cesare Cremonini per trascorrere un ItaloFerragosto, anzi un 15 agosto marchigianissimo. Uno spot, spontaneo, al turismo delle Marche. Lo stabilimento balneare in questione poi è un gioiello, idea lifestyle del brand Zanchetti: lo ZChalet, sulla statale Adriatica, comune di Fano ma ancora distante dalla città, gemello dello ZChalet Mountain Club, «il più piccolo rifugio del comune più alto delle Marche» che si trova a Bolognola, sui Monti Sibillini. Anche sull'Adriatico, evidentemente, vince la filosofia del piccolo è bello. E soprattutto intimo e di livello: spiaggia raccolta ma ambiente caldo e votato al party con dj set e festa dalle prime ore del pomeriggio.

Mood famiglia e amici

Valentino Rossi era in mood famiglia: con lui c'era la compagna Francesca Sofia Novello (e la piccola Giulietta) con amici e amiche che in questi giorni ha portato a spasso sul suo maxi yacht. Cesare, invece, era senza Giorgia Cardinaletti probabilmente bloccata a Roma per motivi di lavoro. La giornalista Rai, originaria di Fabriano, aveva trascorso con lui le vacanze in barca alle isole Eolie.

Con loro - a sottolineare l'importanza del sentimento - c'era anche la mamma di Cremonini, la signora Carla. Non erano state vacanze blindate ma nessuno dei due aveva - al contrario di come ormai avviene nella maggiorparte delle altre coppie popolari - postato foto insieme sui social.

Selfie e disponibilità

Impossibile, invece, non notare Valentino e Cesare ieri a spasso per la spiaggia fanese. Attenti a quei due? No, entrambi sono stati disponibilissimi con chiunque abbia chiesto loro un selfie compreso lo staff del ristorante chalet.