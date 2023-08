Sant'Elpidio a Mare, cinque denunce per guida in stato di ebrezza ed abuso di sostanze stupefacenti

SANT'ELPIDIO A MARE - Ferragosto bollente quello delle forze armate nel Fermano. Nel corso della festività di metà agosto, i Carabinieri di Sant'Elpidio a Mare hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un individuo, 58enne pregiudicato, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica. Il soggetto è stato coinvolto in un sinistro stradale verificatosi nel centro di Sant'Elpidio a Mare, e durante il controllo operato dai carabinieri, è risultato positivo ad entrambe le prove con un tasso alcolemico di 2,25 g/l e 2,23 g/l. Per lui ritiro immediato della patente di guida ed il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario. L'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa sono state informate dalla Stazione di Sant’Elpidio a Mare, che procederà nelle attività investigative.

Guidatore in stato di ebrezza

A Fermo i militari della dipendente Sezione Radiomobile hanno concluso una serie di accertamenti e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un individuo 44enne per reato analogo, di guida con patente già revocata.

Guidatore con patente revocata

Ad Amandola, invece, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino 49enne per il reato di guida con patente revocata. L'uomo è stato controllato alla guida dell'autovettura di un suo conoscente, pur avendo la patente di guida revocata. Il mezzo è stato restituito al proprietario.

Uso di sostanze stupefacenti

I militari della dipendente Sezione Radiomobile hanno poi deferito in stato di libertà una cittadina dell’Est Europa, 40enne, alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. La predetta, la sera precedente a Sant'Elpidio a Mare (FM), è stata coinvolta in un incidente stradale autonomo riportando lesioni. Dopo essere stata trasportata presso il nosocomio di Fermo e sottoposta ad accertamenti sanitari, è risultata positiva per l'assunzione di stupefacenti del tipo oppiacei e cocaina. L'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa sono state informate dalla dipendente Sezione Radiomobile, che ha proceduto nelle attività investigative. Analogamente, sempre la Sezione Radiomobile, ha poi denunciato un 65enne che in località Lido di Fermo aveva provocato un sinistro stradale, tamponando un veicolo che lo precedeva: sottoposto ad alcoltest con etilometro in dotazione, l’uomo risultava positivo ad entrambe le prove, con valore di 1,97 g/l.

Evitare alcol o droghe

E' continuo e determinato l'impegno dell'Arma dei Carabinieri che con dedizione assicurare alla giustizia coloro che commettono reati, garantendo così la sicurezza e la tranquillità dei cittadini sul territorio. I carabinieri ricordano di evitare sempre di guidare sotto l'influenza di alcol o droghe, aspetto cruciale per una guida sicura. Queste sostanze possono alterare la percezione, il giudizio e i tempi di reazione, mettendo a rischio la nostra vita e quella degli altri sulla strada. E’ possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dell’Arma dei carabinieri al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/per-chi-guida/alcool-e-stupefacenti