SANT’ELPIDIO A MARE - In più occasioni negli ultimi mesi è stata segnalata la presenza di lupi. L’ultimo episodio in zona Santa Lucia, la collina fuori dal centro abitato di Casette d’Ete, dove una famiglia ha denunciato l’aggressione del proprio cane fuori dall’abitazione.

I lupi si sarebbero avvicinati in orario notturno ai due quattrozampe, uno è riuscito ad allontanarsi mentre l’altro, più anziano, è stato azzannato e ritrovato ormai privo di vita dai padroni. Del caso sono stati informati anche i carabinieri forestali.

Il passato

Non si tratta di un episodio isolato: già nel recente passato, nel boschetto di Santa Lucia, sono stati avvistati degli esemplari. Le segnalazioni per la scomparsa di cani da abitazioni di campagna, in qualche caso anche i ritrovamenti di carcasse attaccate da animali selvatici, si sono ripetute con frequenza crescente nel periodo estivo. Ad agosto un episodio analogo è stato denunciato lungo la strada Corvese a Porto Sant’Elpidio; anche sul lungo Tenna di Sant’Elpidio a Mare i residenti hanno avuto incontri ravvicinati con dei lupi. Secondo gli esperti ci sarebbe in zona un branco di almeno 4-5 esemplari. Appena un paio di settimane fa, degli operai, intenti ad effettuare dei lavori, hanno avvistato 5 cuccioli nei paraggi di via Vallescura a Capodarco di Fermo. Se negli anni precedenti potevano capitare incontri del genere solo nelle zone montane o alto collinari, di recente è diventata più frequente la discesa verso valle, quasi fino alle aree costiere. Non risulta alcun caso di attacco ai danni dell’uomo, mentre in orario notturno, il rischio, specie per i cani che stazionano a guardia di abitazioni in zone distanti dai centri abitati, il pericolo è più concreto.