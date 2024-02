SANT’ELPIDIO A MARE L’Avis di Sant’Elpidio a Mare guarda al futuro con una nuova sede, un punto donazioni riaperto da qualche settimana e la voglia di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni. La tradizionale assemblea annuale dei donatori tenutasi domenica mattina ha avuto un sapore speciale per il gruppo guidato dal presidente Sandro Birilli. È stata infatti l’occasione per l’inaugurazione della nuova sede, nei locali dell’ex tribunale di via Fontanelle. Un immobile che già da qualche anno ospita Croce Azzurra e Protezione civile e che così si caratterizza sempre più come una casa del volontariato a 360 gradi.

I servizi

Il taglio del nastro fa il paio con la riapertura del centro raccolta a fine gennaio nei locali dell’ospedale, dopo lavori di rimozione amianto ed altre manutenzioni. Alla cerimonia sono intervenuti il vicesindaco Roberto Greci insieme all’assessore Paolo Maurizi e la consigliera regionale Jessica Marcozzi. Entrambi hanno espresso apprezzamento e gratitudine per una delle realtà associative più longeve del territorio, sempre pronta col proprio lavoro a tutelare la salute di tutti. «Siamo soddisfatti – ha rimarcato il presidente Birilli – per questa inaugurazione e per essere ripartiti con il centro donazioni. Il nostro 2023 si è chiuso positivamente, abbiamo avuto una crescita di donazioni, nonostante qualche difficoltà. Negli ultimi mesi dell’anno, infatti, con la chiusura del centro di raccolta, i donatori si sono dovuti recare a Fermo, c’è stato un leggero calo inevitabile, altrimenti i numeri sarebbero stati ancora più importanti. Ora, avendo riaperto il centro raccolta a Sant’Elpidio a Mare, siamo anche fiduciosi in un incremento dell’attività».

La settimana

Il punto elpidiense è ripartito dalla fine di gennaio, ogni giovedì e sabato mattina dalle 8 alle 12. L’assemblea annuale ha visto anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e di quello previsionale 2024. Consegnati anche gli attestati di benemerenza ai fedelissimi tra i volontari. Otto di loro, nell’arco dell’ultimo anno, sono riusciti a superare il traguardo delle 100 donazioni, un risultato che meritava di essere celebrato da tutti i soci.

L’anno

L’obiettivo da centrare nell’arco del 2024, sarà quello di proseguire nell’intento di ringiovanire l’associazione ed attirare sempre di più le nuove generazioni. Un impegno che l’anno scorso ha visto la costituzione di un gruppo giovani dell’Avis di Sant’Elpidio a Mare. «L’impegno è sempre finalizzato a trovare nuovi donatori, soprattutto avvicinando i più giovani, in modo che frequentino la nuova sede e aiutino a programmare nuove iniziative – spiegano dall’associazione – Abbiamo tante idee che siamo pronti a portare avanti».