E' morto a 69 anni il presidente del gruppo teatrale Avis Stefano Petetta

MACERATA - Si è spento all’età di 69 anni Stefano Petetta, storico presidente del gruppo teatrale Avis di Macerata. Domani l’addio, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Croce. Era molto conosciuto in città per il suo ruolo nella associazione, fin dalla sua fondazione, e per il suo impiego di amministratore di condominio. La camera ardente è stata allestita al centro funerario di Macerata, in via dei Velini. Il 69enne lascia la moglie Doriana e i figli Elisa e Marco.