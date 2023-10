Precipita con il parapendio a Sarnano, incidente choc all'Aeroclub dei Sibillini: ferito grave un uomo portato in eliambulanza a Torrette

SARNANO - Paura a Sarnano per un incidente con il parapendio. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 14, all’Aeroclub dei Sibillini dove, stando a quanto è stato possibile accertare, un uomo è caduto da un’altezza di circa cinque metri.

Intervento in eliambulanza

Immediatamente il personale della struttura ha contattato il 118, intervenuto sul posto per soccorrere la persona rimasta ferita. L’uomo era in fase di atterraggio quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato a terra.

Vista la dinamica dell’accaduto e le lesioni riportate è stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza.

Il precedente

Lo scorso 22 aprile un incidente simile, a Fermo, era costato la vita a un turista tedesco di 30 anni. In quel caso, nell'area di San Marco alle Paludi, l'uomo era precipirarto da un'altezza di 50 metri.