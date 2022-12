JESI - Lutto all’Avis di Jesi. Si è spenta Anna Rita Giacani, 67 anni. Da tempo lottava contro un male che ieri l’ha strappata all’amore del marito Sandro Brilli (consigliere Avis, ex presidente e coordinatore dei progetti con le scuole) e della figlia Pamela. La camera ardente è stata allestita alla Casa del commiato Ciccoli e Brunori, i funerali domani alle 15 nella chiesa di San Giuseppe.

Una figura fondamentale per l’Avis che la ricorda con commozione per l’entusiasmo profuso nel progetto “Attori di volontariato di Avis” con cui veniva promossa la cultura del dono nelle scuole di Jesi e per la dolcezza nel curare il Gruppo Giovani. «Una donna forte, coraggiosa e altruista», dicono i volontari Avis. La famiglia ha deciso di ricordarla con una raccolta fondi da destinare allo Iom-Istituto oncologico marchigiano.