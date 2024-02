PORTO SANT'ELPIDIO - Rete tra comuni, Porto Sant’Elpidio e Civitanova sempre più vicini ma manca un collegamento fondamentale, un ponte ciclopedonale ancora in fase di stallo per cui c’è una bella strada asfaltata all’estremo nord della riviera elpidiense che finisce dentro una radura e aspetta solo di essere allungata dalla parte nord, per un vero collegamento con la riviera civitanovese.

APPROFONDIMENTI LE CELEBRAZIONI Porto Sant'Elpidio, dopo Deodato, Moro e Rosettani. «Un omaggio ai cittadini illustri»

L’impegno

L’argomento era emerso forte nell’ultimo consiglio di fine anno e il sindaco Massimiliano Ciarpella ci era tornato su con la conferenza stampa organizzata per un bilancio di previsione sul 2024 ma ancora non ci sono novità sostanziali, il Comune aspetta una risposta concreta da parte della Regione per sbloccare i lavori. La prima a chiedere conto dei lavori era stata la consigliera Pd Annalinda Pasquali, che aveva presentato l'interrogazione in consiglio e c’erano state le prime rassicurazioni ma a distanza di due mesi permane lo stallo e non si ha notizia di quando riprenderà l’opera, per essere completata e su viale Europa siamo ancora in attesa di sapere quando si porterà a termine questo benedetto collegamento tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova. In Regione era stata data la rassicurazione, tempi brevi ma niente date ancora. «La Regione ci ha assicurato che al più presto inizieranno i lavori» diceva il sindaco Massimiliano Ciarpella a dicembre, che riferisce di averne ripetutamente parlato con il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Presumibilmente i due giovedì sera, durante lo show cooking al ristorante Il Gambero avranno affrontato privatamente anche questo argomento, anche in vista della rete tra comuni che si sta formando, ma non emergono novità né da parte del sindaco di Porto Sant'Elpidio né da parte del sindaco di Civitanova per il momento. La consigliera Pasquali aveva sollecitato l’amministrazione a tenere informata la cittadinanza sul proseguo dei lavori. Quindi c’è questa data imminente sulla ripresa dei lavori sul versante del Chienti ma non si sa se a febbraio, marzo, aprile o dopo primavera. L’iter da sbloccare a breve termine sarebbe ormai concluso ed è comunque di competenza di Civitanova. La Regione, titolare dell’appalto, ha già avviato un confronto con la ditta appaltatrice dei lavori perché, anche se l’area di Civitanova è da bonificare, il ponte si può realizzare prima della bonifica e dunque l’inquinamento del versante maceratese non incide minimamente. In quanto a dimensioni si ricorda che il ponte sarà lungo 175 metri e largo cinque, struttura in metallo con tre campate. Due le corsie previste: una riservata ai ciclisti e l'altra ai pedoni. Il costo finale, a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime, è passato da 2 a 4 milioni di euro. L'opera dovrebbe essere consegnata entro il 2024.