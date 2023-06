Area contaminata da mercurio e prodotti inquinanti alla foce del Chienti: scatta il divieto di sedersi per terra (ed entrare nella zona rossa)

CIVITANOVA - Area contaminata da mercurio e prodotti inquinanti, probabilmente portati dalla piena degli ultimi giorni, alla foce del fiume del fiume Chienti. Con l'ordinanza numero 22 il Comune di Civitanova ha posto il divieto di sedersi e sdraiarsi sul suolo nelle aree di colore celeste e divieto di accesso nella aree di colore rosso.

L'area è frequentata

L'area del Chienti, che funge da confine tra il Comune di Porto Sant'Elpidio e Civitanova, è frequentata per passeggiate ed escursioni e lì si trova il tiro a segno. Per chi non rispetterà l'ordinanza (leggi qui) scatterà una sanzione.