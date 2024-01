CIVITANOVA Quintali di materiale edile di scarto abbandonati tra la vegetazione a due passi dal fiume Chienti. L’area era stata recentemente bonificata da rifiuti, in particolare numerosi sacchetti neri e blu, che erano stati abbandonati da chi ha pensato bene di disfarsene, incurante dell’ambiente.

È l’ennesima segnalazione da parte dei volontari dell’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio), che quotidianamente si occupano di “pattugliare” il territorio, con l’obiettivo di salvaguardare il verde e l’ambiente. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando nell’area che si trova nei pressi del fiume Chienti, a Santa Maria Apparente, non lontano da dove è posizionata la lapide che ricorda il sacrificio del giovane soldato polacco durante la guerra, sono stati rinvenuti numerosi scarti edili, abbandonati nella notte, qualche giorno fa, da ignoti.

Anche in questa circostanza, come in passato, verrà fatta la segnalazione alla polizia provinciale. Un'area non nuova ad abbandoni di rifiuti ingombranti. Nei mesi scorsi, in quella zona, erano infatti stati rinvenuti dai volontari dell'associazione Cst numerosi sacchi di immondizia e ancora scarti di materiale edile, come pure una distesa di pneumatici abbandonati. Insomma, l’allerta resta alta e le segnalazioni di abbandoni proseguono.