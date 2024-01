CIVITANOVA In quattro viaggiavano a bordo di un’auto segnalata in merito ad alcuni furti di auto avvenuti nella zona di Civitanova portando chiavi alterate e chiavi elettroniche utilizzate per rintracciare e decodificare i codici delle vetture. Per tre di loro è scattata la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria, per tutti il questore Luigi Silipo ha emesso il foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare nel territorio del Comune di Civitanova per quattro anni.

L’attività

È l’esito del controllo effettuato due notti fa dagli agenti delle Volanti del commissariato di Civitanova impegnati in un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno imposto l’Alt all’auto al cui interno c’erano quattro persone, e hanno controllato tutti gli occupanti: tre uomini e una donna di età compresa tra i 22 e i 26 anni, tutti pugliesi residenti in provincia di Foggia. Dagli accertamenti eseguiti era emerso che l’auto era già risultata segnalata in relazione ad alcuni furti di auto commessi nel territorio di Civitanova e nelle zone limitrofe per i quali sono in corso mirate indagini sia da parte della Squadra mobile, sia da parte del commissariato. Pertanto, per effettuare verifiche più accurate i quattro giovani sono stati accompagnati negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza.

Avevano tutti dei precedenti

È stato a quel punto che gli agenti hanno appurato che i quattro erano tutti gravati da numerosissimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare per furti. Durante il controllo sono state trovate e sequestrate chiavi alterate, anche di tipo elettronico utilizzate per rintracciare e decodificare i codici delle auto prese di mira. Insieme a queste sono stati trovati anche arnesi utilizzati per lo scasso e un’arma da taglio. Al termine dell’attività, la ragazza e uno due dei tre sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, mentre un altro giovane del gruppo è stato segnalato all’autorità amministrativa perché trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana. Non solo. Nei confronti di tutti e quattro il questore Silipo ha emesso un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con l’esplicito divieto di ritorno nel comune di Civitanova per quattro anni.