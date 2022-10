PORTO SANT’ELPIDIO - Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, a fine anno l’avvio dei lavori, la Regione ci ha messo due milioni in più. Dell’accordo di programma tra Regione, Province di Fermo e Macerata e Comuni di Porto Sant’Elpidio e Civitanova si è parlato in Consiglio lunedì sera, quando si è trattato di ratificare l’intervento per la Ciclovia Adriatica.



La firma



«Abbiamo sottoscritto l’accordo qualche giorno fa per il via libera definitivo – dice il sindaco Nazareno Franchellucci - : superfluo ribadire i molteplici vantaggi del progetto. Tanto io quanto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica eravamo in carica quando cominciò il percorso. All’epoca la Regione avviò il finanziamento. L’emergenza Covid ha purtroppo fatto allungare i tempi, e c’è anche stato l’aumento dei prezzi. Sono stati aggiunti quasi due milioni di euro rispetto al precedente progetto, per completare l’opera». Il sindaco evidenzia anche che il dirigente regionale, l’architetto Nardo Goffi, aveva fatto sapere che dopo il via libera di tutti gli enti interessati, ci sarebbe stato il via libera all’accordo di programma, quindi «il prossimo passaggio è la gara d’appalto – spiega Franchellucci –: tra la fine di questo e l’inizio del prossimo anno potremmo avere l’aggiudicatario e cominciare a vedere la luce per l’inizio dei lavori. Penso che sia un’opera non solo importante, questa, ma decisiva, strategica, fondamentale. Questo ponte, con le sue peculiarità, la sua immagine, la sua luminosità, caratterizzerà il nostro territorio, tanto Porto Sant’Elpidio quanto Civitanova». L’infrastruttura collega le due località rivierasche che separano le due province centrali nelle Marche. Il costo del ponte era stimato intorno ai due milioni, interamente finanziato dalla Regione. Ma la spesa è esponenzialmente lievitata, come abbiamo visto, e la Regione investe di più. Il progetto, che era stato presentato nel 2019, prevede tre campate per una lunghezza di 172 metri. In acciaio, con arco inclinato verso l’esterno e una larghezza dell’impalcato di 5 metri, consente il transito pedonale, ciclabile e dei mezzi di soccorso. Il collegamento permetterà a pedoni e ciclisti di bypassare la Statale Adriatica. A Civitanova l’area interessata dalla variante urbanistica è di 2.240 mq, a Porto Sant’Elpidio di 4.360 mq e impatterà, aree di proprietà pubblica e in parte privata.



Il ringraziamento



Dal canto suo il capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli ringrazia l’assessore regionale ai Lavori pubblici, infrastrutture, viabilità Francesco Baldelli e la Regione tutta «per aver integrato lo stanziamento di risorse per due milioni su quattro complessivi – dice il consigliere – uno sforzo importante, oltre ai 460mila euro che verranno messi a disposizione, se necessario. La Regione – continua Marcotulli – si sta dimostrando all’altezza del ruolo che ricopre, mantiene le promesse, come per le scogliere. Un plauso all’assessore di riferimento e all’Ente territoriale per questa disponibilità».