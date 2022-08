PORTO SANT’ELPIDIO - Entro l’anno taglio del nastro al Gigli. Si accelera per aprire l’immobile in piazza Garibaldi. Primi spazi fruibili a ottobre per il patrono. Scaffalature, armadi, librerie, tavoli, sedie, poltroncine, leggio, pannelli espositivi mobili e tutta l’illuminazione di biblioteca, spazio ludico e sala polifunzionale.

APPROFONDIMENTI I LAVORI Prezzi alle stelle, si rivede il cronoprogramma dei cantieri a Fermo: «Un piano per ripartire dopo Ferragosto»

«Ai primi di settembre faremo un Consiglio per ratificare l’approvazione di bilancio e in 15 giorni dovrebbe arrivare la copertura finanziaria – dice il sindaco Nazareno Franchellucci –: si procede in modo che per la fine di novembre, massimo ai primi dicembre, il Gigli sia tutto arredato». Approvato il progetto definitivo per allestire l’immobile, costo 310mila euro per spese così suddivise: 63.562 euro arredi biblioteca, 7.320 euro pannelli espositivi, 82.960 euro per l’illuminazione.



Le cifre

Alle spese si aggiungono 5.697 euro per modifiche all’impianto elettrico, 5.368 per l’impianto antintrusione, 8.662 per la rete dati. E ancora: 32.696 per la sala conferenze, 3.660 per gestire la rete dati in quota parte, 73.200 per tendaggi, 15.372 per l’antincendio, più 3.294 di scia, 2.440 per l’allaccio Enel, 5.769 di imprevisti e si arriva alla cifra tonda di 310mila. Lo scorso dicembre c’è stato l’acquisto dell’immobile intero e la spesa che era stata prevista per gli arredi e i corpi illuminanti è lievitata. Modificato il programma di acquisti e forniture, come da bilancio di previsione triennale, si procede con l’acquisto di scaffalature etc e tutto il necessario per l’illuminazione e l’arredo. Previsto un sistema multimediale per videoconferenze e proiezioni con sistemi audio-video di tecnologia avanzata, tendaggi fonoassorbenti per ombreggiatura ed oscuramento locali. «È stato un lavoro molto importante – dice Franchellucci –: si tratta di un’area di oltre 550 mq tra piano terra e primo piano. Nello spazio polifunzionale, con sala conferenze, abbiamo previsto un sistema all’avanguardia per l’impiantistica e l’informatica, per i meeting, collegamenti da remoto e tutto quanto è necessario per allestire mostre ed eventi di ogni genere».



I finestroni

«E’ stato necessario - rimarca - un investimento importante per le tende dei grandi finestroni, drappeggi con una doppia finalità, di arredo e di insonorizzazione. La parte illuminotecnica ha una grandissima importanza e, data la centralità che da sempre vogliamo dare a quel luogo, abbiamo scelto un impianto elettrico e di illuminazione di grande prestigio».