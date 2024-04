RECANATI Sulle note del belcanto del tenore Fabio Armiliato che ha cantato “Non ti scordar di me” e “Mamma” e del giovane talentuoso Samuele Lattanzi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Riccardo Serenelli è stato inaugurato il nuovo Museo Beniamino Gigli al Teatro Persiani di Recanati.

Il percorso

Con un percorso cronologico e tematico, il museo ripercorre la vita e la straordinaria e lunga carriera del grande tenore lirico. Il nuovo allestimento offre un percorso fortemente interattivo dei preziosi cimeli appartenuti a Gigli, dotato di postazioni e installazioni video, musicali e cinematografiche, arricchito dagli scenografici costumi di scena delle sue interpretazioni più famose. Con l’apertura del Museo Gigli prende corpo un nuovo polo culturale, che vede come ulteriori elementi anche il MUM-Museo della Musica, inaugurato nel 2021 e dedicato alle principali aziende del distretto produttivo musicale di Recanati, e lo stesso Teatro Persiani, che diventerà visitabile in date prestabilite.

Nato nel 1961, in virtù della generosa donazione degli eredi di Gigli, e in particolare della figlia Rina, che hanno messo a disposizione numerosi costumi di scena, oggetti, cimeli, fotografie, lettere e documenti appartenuti al tenore, il Museo Gigli è stato completamente rinnovato grazie ad un finanziamento complessivo di 550mila euro. «Tra i numerosi finanziamenti che siamo riusciti a reperire per le opere della nostra città, non nascondo una particolare soddisfazione oggi nell’inaugurare il nuovo museo dedicato a Gigli che permetterà la massima fruibilità a tutti i visitatori - ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Un museo inclusivo, progettato per abbattere tutte le barriere architettoniche, cognitive e sensoriali. Un ringraziamento particolare va al Museo Omero per il fondamentale contributo nel campo dell’accessibilità ai beni culturali».

L’accessibilità

Tratto distintivo del nuovo allestimento è l’accessibilità, è un Museo che si rivolgersi a un pubblico eterogeneo, un museo per tutti. A raccontare il nuovo museo è intervenuto il presidente del Museo Omero prof Aldo Grassini, l’architetto Luca Schiavoni progettista dei lavori e a delineare l’arte e la figura di beniamino Gigli il prof Piero Mioli, docente di Storia della Musica presso il conservatorio di Bologna, tra i più apprezzati musicologi italiani. Durante la cerimonia al Teatro Persiani è stata scoperta anche la targa in memoria del Maestro Luigi Vincenzoni, nipote del tenore Gigli, che tanto ha donato al museo recanatese.