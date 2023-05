Stelle Michelin al "Gigli": chiavi agli chef di "Retroscena", pagheranno quasi 40mila euro d'affitto all'anno

PORTO SANT’ELPIDIO - Oggi i titolari e chef stellati di Retroscena, ristorante di Porto San Giorgio, Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti, si sono recati in Comune nell’ufficio della dirigente Giulia Catani per firmare il contratto di locazione per lo spazio al Gigli. Canone mensile di 3.100 euro, 37.200 euro all’anno. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto dovrà essere presentato il permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori.