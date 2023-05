PORTO SANT’ELPIDIO - Affidati i locali commerciali del Gigli agli chef di Retroscena di Porto San Giorgio Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti, due anime creative per una cucina minimalista e ricercata. Il Comune è riuscito ad assegnare il locale al primo colpo, si temeva che il bando potesse andare deserto e invece subito qualcuno ha risposto e così è stato affidata l’area commerciale.

Un’area che tanto ha fatto discutere in questi cinque anni, con un surriscaldato consiglio comunale, l’ultimo, che ha visto allo scontro maggioranza e opposizione, dove la maggioranza è stata accusata dall’opposizione di aver lasciato poco tempo per decidere a chi avrebbe potuto avere l’interesse a partecipare al bando. Comunque, perfettamente nelle tempistiche, è stato assegnato lo spazio commerciale al Beniamino Gigli, sono 305 mq al piano terra che vanno a completare l’offerta dell’immobile con il suo spazio multimediale e, al piano superiore, la biblioteca.



La scelta



I locali commerciali saranno affittati precisamente a In Scena Srl, costituenda società composta da Richard Abou Zaki, Pierpaolo Ferracuti e Federica Fancello, società che ha proposto un canone mensile di 3.100 euro e quindi 37.200 euro all’anno. La giunta comunale, come era stato anticipato, scomputerà il canone di locazione a fronte dell’esecuzione dei lavori per sistemare i locali, per un importo di 81.500 euro. Entro 20 giorni dall’aggiudicazione si dovrà sottoscrivere il contratto, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, dovrà essere presentato il permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori, entro 150 giorni dovranno essere eseguiti i lavori e si dovrà mettere in esercizio l’immobile.

Giovani e stellati

Al termine dei lavori inizierà la decorrenza. Sono giovani, sono chef e sono stellati, il top che ci si poteva aspettare. Sono giovani volenterosi e ambiziosi, con le carte in regola per lanciare i trecento metri quadrati in centro città. Il ristorante Retroscena aperto nel 2018 a Porto San Giorgio ha fatto affermare i suoi cuochi nel panorama gastronomico italiano, questi ragazzi sono maestri della cucina, con curricula di prim’ordine. Perlomeno hanno trovato accoglimento le speranze che si riponevano, di avere un’attività di qualità.

In quanto alla sistemazione del locale, gli 81.500 euro previsti riguardano tutto quello che c’è da fare per attivare il locale, spesa a carico dell’affittuario, si tratta di tutto, a partire dalla pavimentazione, a una cifra che sarà detratta dal canone. Cauzione di 9mila euro. Le domande dovevano essere inviate entro il 4 maggio, c’è stato un mese di tempo. Per il sindaco Nazareno Franchellucci «è l’ultimo tassello per la funzionalità piena di un luogo di prestigio rinnovato, con la biblioteca e la sala polifunzionale che sono già molto attive. L’area commerciale contribuirà alla vivacità del polo culturale».