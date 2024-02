Controluce al Gigli, il locale di Porto Sant'Elpidio premiato a Milano dalla prestigiosa guida Identità Golose

PORTO SANT’ELPIDIO - Importante riconoscimento per “Controluce”, il locale aperto alla fine dello scorso anno al Gigli in piazza Garibaldi. Ha ricevuto infatti a Milano, inserito nella prestigiosa guida Identità golose dedicata a pizza e cocktail, il premio come “Novità dell’anno in Italia”.

«Tre soli mesi dopo l'apertura»

«Un’emozione immensa - commentano i titolari - ricevere uno dei più importanti premi della guida. Portare a Porto Sant’Elpidio dopo solo 3 mesi dall’apertura questo risultato è un sogno che diventa realtà. Un ringraziamento a Emanuele, il nostro pizzaiolo, e a tutto lo staff anima del nostro locale».