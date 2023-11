PORTO SANT’ELPIDIO - Taglio del nastro al nuovo locale al piano terra del Gigli di Porto Sant’Elpidio fissato per il prossimo 6 dicembre. Inaugura Controluce Pizza & Cocktail Experience, altra attività che s’inserisce nel contesto del centro città particolarmente effervescente nell’ambito del food & beverage tra piazza Garibaldi, via Battisti e borgo Marinaro. Sono gli chef stellati Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti e il nuovo ingresso in società Federica Fancello, più una grande squadra, a regime saranno dodici persone tra cucina e sala.



La strategia



Si punta sulla tipicità italiana che è la pizza e su un locale che non è un ristorante classico, si parte dalla base a dicembre ma in una quarantina di giorni prenderà forma anche l’attrattiva maggiore, il tavolo sospeso per un’esperienza unica da vivere a tavola. I titolari puntano sul gioco di squadra, contano sulle persone che lavoreranno nel locale, di suo imponente e di alto livello, dove si può mangiare una pizza a 18 euro e divertirsi. «E’ con immenso piacere che comunico l’apertura dell’attività il 6 dicembre – dice Abou Zaki –: il mese sarà fondamentale per noi, è una soft opening dove non metteremo sul tappeto tutto quello che è Controluce, ma partiamo per gradi». L’investimento di partenza era di 350mila euro e si è arrivati a sfiorare quota 600mila ma «ci crediamo e abbiamo investito per un ambiente che è unico in Regione» spiega lo chef e va subito al dunque, il lunedì serata dinamica, con personaggi interessanti, si partirà a gennaio, è un work in progress, da vedere la risposta del pubblico su qualcosa che va oltre la cucina.



Il numero



Sarà un bell’organico, si sono vagliati una cinquantina di curriculum «portiamo un bell’indotto e questo mi fa molto piacere a livello imprenditoriale, vista la crisi nel mondo della ristorazione, ma io e Pierpaolo volevamo portare a un livello più alto l’attività aperta a Lido e a Porto Sant’Elpidio abbiamo trovato una piazza interessante, entrando nel nostro magico mondo si potrà spendere 18/20 euro per una pizza, fino a cifre più alte con la parte cocktail». L’investimento sul cocktail bar è stato alto, un bancone 9x4 fa la sua scena. «La data dell’apertura si avvicina e la tensione sale – continua Zaki – non sarà facile per noi gestire tre strutture d’inverno e cinque d’estate ma abbiamo sempre puntato sulle risorse umane, questo è sempre stato il nostro punto forte, abbiamo costruito la nostra squadra, Federica Fancello che ci ha dato una grande mano e siamo un bel trio, abbiamo diversi partner e si è creato un rapporto intenso tra tutti noi. Usciremo con un menù che non sarà subito avanguardistico ma si svilupperà e dopo un mesetto e mezzo dall’apertura si creerà il tavolo da 4, 6 o 12 persone al massimo per un’esperienza a un metro d’altezza, sarà qualcosa di unico e una delle grandi novità del 2024».



A una settimana dall’apertura si accettano le prenotazioni online. Sono 305 mq di spazio, palco in sospensione e spettacoli per serate a tema, cena e dopocena. Ruolo essenziale del cocktail bar e sala experience, stile metropolitano ed energia contagiosa.