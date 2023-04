PORTO SANT’ELPIDIO - Si riscalda il consiglio sull’ultimo punto all’ordine del giorno: il Gigli. L’argomento è quello che per tutto il secondo mandato Franchellucci ha tenuto banco. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli ritiene il bando per l’affitto dei locali commerciali illegittimo e chiede alla maggioranza di sospendere la procedura.

APPROFONDIMENTI L'URBANISTICA Polo Gigli in centro a Porto Sant'Elpidio, nel mirino il bando per l'affitto: «Perché questa fretta?»

La mozione, come era prevedibile, non passa con i voti contrari della maggioranza. Quello che era meno prevedibile è stata l’astensione di 4 consiglieri di opposizione su 6. Solo i 2 esponenti di Fratelli d’Italia hanno votato la mozione, Laboratorio Civico, M5s e Gruppo autonomo si astengono. Si rimarca così la formazione di due blocchi nel centrodestra, a conferma delle due coalizioni in corsa per le amministrative del 14 e 15 maggio.



L’arringa



Ma veniamo al Gigli, Marcotulli fa un’arringa e va oltre il tempo massimo, a tifare per lui c’è un nutrito pubblico che partecipa all’assise mentre si discute la mozione. Si tratta del punto più dibattuto, erano 4 ore di consiglio per metà centrate sull’immobile di piazza Garibaldi. «L’operazione Gigli è costata 3milioni mentre la valutazione del Demanio era 2milioni – attacca Marcotulli – per lo spazio commerciale abbiamo investito 1milione 146mila euro, con un mutuo a 30 anni che ci costerà 38mila euro l’anno. Affittiamo il locale a 3mila euro al mese, sarebbero 26mila euro l’anno in entrata, 12mila euro meno di quanto paghiamo di mutuo. Contestiamo da sempre l’operazione, l’avete presa alla leggera». Il capogruppo fa le pulci al bando che la Giunta ha approvato il 22 marzo e rimarca «chi dovrà investire per quello spazio, dovrà spendere 300mila euro, non è un investimento da fare dall’oggi al domani ma questa amministrazione ha dato 30 giorni di tempo per decidere, e in un lasso di tempo che comprende le festività pasquali, il 25 aprile e il Primo maggio, avete una bella faccia tosta!».

La consigliera senior Pd Annalinda Pasquali non tollera il processo per illegittimità «un’accusa pesante – dice - i bandi possono andare deserti, ci auguriamo di no ma non sappiamo chi risponderà, comunque non ci pare scandaloso portare a conclusione un iter avviato e dispiace che si voglia gettare un’ombra sull’operato dell’amministrazione e dei nostri uffici». Il capogruppo del Laboratorio Civico Pierpaolo Lattanzi ricorda le 4 perizie, per dimostrare il valore, portate avanti dai civici e ricorda i 3 esposti fatti, aggiungendo «è stato un acquisto fatto in tempi di pandemia, si potevano impiegare meglio i soldi. Oggi si completa un dramma, abbiamo tutti quasi 5,5 milioni di mutuo da pagare per i prossimi trent’anni».



La congruità



Gli uffici rimarcano la congruità dei tempi del bando e la determinazione del valore. Il sindaco non intende tornare sui percorsi fatti ma «ci tengo a dire che tutti abbiamo condiviso la funzionalità dell’immobile e quest’ultima operazione ci dà la possibilità di mettere un bene vincolato sul mercato. Se ci sarà l’interessato bene, ne saremo contenti, se non ci sarà, la prossima amministrazione prenderà in mano il bando e lo potrà cambiare. Dopo un certo numero di avvisi che potrebbero andare a vuoto, si potrà anche andare ad iniziativa privata». L’ultimo consiglio prima del voto si terrà il 9 maggio.