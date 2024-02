PORTO SANT'ELPIDIO Finalmente c’è una data, la biblioteca riapre in settimana. E’ stato un mese che si è prolungato un po’ troppo e ne sono sorte polemiche che hanno imperversato per giorni sui social ma «sono state completate tutte le opere di adeguamento in tempi rapidi» dice il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Balestrieri, che torna sulle polemiche di questi giorni, critiche per la chiusura del primo piano del Gigli in piazza Garibaldi ma «comprendiamo il disagio creato ai fruitori di questo luogo – sottolinea Balestrieri – però questi adeguamenti erano necessari per avere tutto perfettamente a regola d'arte e pienamente funzionale. Si stanno completando in queste ore le opere di pulizia del Polo Gigli e saremo quindi in grado di riaprire la biblioteca entro questa settimana».

I lavori

Il vicesindaco di Porto Sant’Elpidio ci tiene a rimarcare che gli uffici «stanno procedendo spediti e è veramente questione di poco per riaprire. Vorrei aggiungere che i lavori sono stati veramente eseguiti a regola d'arte». Certamente una biblioteca aperta e funzionale è utile a tutti, ai giovani e meno giovani che la frequentano e alle attività commerciali della zona, la chiusura dunque non può prolungarsi oltre per tutta una serie di motivi pratici ed economici. L’impalcatura, come dicevamo ieri, è stata smontata e questa sarebbe l’ultima settimana critica da superare poi si torna alla normalità. Con l’attività di ristorazione pizzeria al piano terra e tutta la sala funzionale per meeting, convegni, eventi. Questo Gigli rimasto funzionale a metà per oltre un mese ha dato fiato alle polemiche, i portoelpidiensi chiedevano conto dei lavori, «precisamente di che si tratta?» e chi si lamentava per le notizie arrivate all’ultimo momento, qualche frecciatina contro il vicesindaco che è impegnato su due fronti, la biblioteca e la scuola Collodi, oltre alla pavimentazione del borgo marinaro sulla quale bisogna rimetterci le mani perché saltano le mattonelle ad ogni pioggia.

La scuola

In quanto alla scuola della Corva, invece, la questione sarebbe abbastanza seria perché nel progetto risulta che non fosse prevista una palestra e si è stimato che ci voglia qualche centinaio di migliaia di euro in più. Tornando al centro, diverse sono le questioni da dirimere, oltre a via Principe Umberto, il palazzo Belletti da sistemare, e lì è fondamentale il dialogo con i privati che lo abito e, vicino al Gigli, il mercato coperto, due complessi collegati e da collegare al mare tramite il Serafini con parcheggi, giardino delle essenze, padiglione del mare e parco giochi, area polifunzionale e giardino, isolette ombreggiate, tutte aree molto luminose. Progetto finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.