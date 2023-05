PORTO SANT'ELPIDIO - Centinaia di abbracci, foto, messaggi di congratulazioni. Massimiliano Ciarpella resta fino a sera in centro, a raccogliere il saluto di cittadini, sostenitori, esponenti politici che arrivano uno dopo l’altro per salutare il nuovo sindaco.

Quanti messaggi sta ricevendo?

«Ne ho ancora 160 da leggere, continuano ad arrivare, alcuni inaspettati, tutti molto graditi. Una bella sensazione».

Per chi è questa vittoria?

«Per tante persone. La mia famiglia, i 112 candidati che mi hanno sostenuto ed hanno svolto un lavoro straordinario. La considero una vittoria della città. E poi a quelli che non sono qui, ma ci sono stati».

A chi fa riferimento?

«Un pensiero per chi nei decenni in questa città ha cercato di costruire un’alternativa, già dagli anni ‘60, poi dal 1993, quando è iniziata l’elezione diretta del sindaco. Oggi noi riusciamo dove tanti hanno tentato prima, raccolgo il frutto di un percorso iniziato molto tempo prima e ne sono davvero orgoglioso».

Ora inizia il ragionamento sulla giunta: che tempi si dà?

«Quelli tecnici previsti dalla legge. È normale, in queste due settimane tra il primo turno ed il ballottaggio, aver già iniziato a pensare alla possibile squadra che mi accompagnerà, ora farò tutte le valutazioni del caso, ho tante persone capaci nella mia coalizione. Il voto ha dato delle indicazioni e sicuramente tra chi ha ricevuto i maggiori consensi ci sono figure che meritano di stare al centro del progetto».

Quando ha capito che sarebbe diventato sindaco di Porto Sant’Elpidio?

«Le sensazioni sono state positive da subito. Se penso alla prima assemblea pubblica, al quartiere Fonte di Mare, davanti a più di 100 persone arrivate per ascoltare le nostre proposte per la città, già in quel momento ho capito che sarebbe successo qualcosa di speciale, la città era pronta ad accogliere la nostra squadra. Sicuramente l’incontro con la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni è stato un altro momento emozionante. Al primo turno siamo arrivati ad un soffio dalla vittoria, era chiara la voglia della città di cambiare. Poi giovedì sera, al Diamante, quando ho visto più di 800 persone a cena, ho avuto la certezza che ce l’avremmo fatta».

Ha insistito in questa campagna elettorale sul refrain “Porto Sant’Elpidio merita”. Ora che è sindaco, cosa merita?

«Merita quello che abbiamo promesso in questi mesi: concretezza, ascolto, dialogo con i quartieri, decoro, sicurezza. Ripeto, oggi vinciamo noi, ma è la vittoria di una città che ci ha scelti e che ora dobbiamo ripagare con il lavoro quotidiano, dimostrando di aver meritato questa fiducia. Non deluderemo la responsabilità che oggi ci avete affidato».